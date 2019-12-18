Рождество в Латвии пройдет без снега

На следующей неделе на Рождество в Латвии, как и в большинстве стран Европы, не ожидается ни мороза, ни снега, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

В ближайшие дни температура воздуха немного понизится и по ночам может упасть до отметки чуть ниже нуля. Однако средняя температура воздуха во второй половине недели и на Рождество составит +1..+6 градусов.

Временами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

По прогнозам, после Рождества может стать холоднее, и на Новый год в Латвию придут и мороз, и снег.