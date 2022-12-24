Рождество в Риге: как будет курсировать общественный транспорт и что меняется в работе автостоянок
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В праздничные дни, 24, 25 и 26 декабря, общественный транспорт Rīgas satiksme будет курсировать по расписанию выходных дней. В Рождество автостоянки, находящиеся в ведении "Rīgas satiksme", за исключением подземной автостоянки на улице Кр. Валдемара, 5а, будут бесплатными. Центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme в эти дни будут закрыты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Общественный транспорт


В предпраздничный день в пятницу, 23 декабря, общественный транспорт курсирует как обычно по расписанию рабочих дней. А 24, 25 и 26 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи курсируют по расписанию выходного дня.

Пассажиры, которые приобрели проездные билеты на месяц только на рабочие дни, нужно учитывать, что в понедельник, 26 декабря, их билеты годны не будут. В этот день будут работать проездные билеты, работающие во все дни месяцы, можно воспользоваться часовыми билетам выходного дня.

Автостоянки


24, 25 и 26 декабря вы можно бесплатно пользоваться обычно платными автостоянками, управляемыми Rīgas satiksme. Исключение — подземная автостоянка на улице К. Валдемара 5а — там за парковку нужно платить согласно действующим тарифам.

Клиентские центры


В пятницу, 23 декабря, время работы центра обслуживания клиентов Rīgas satiksme на улице Бривибас 49/53 — с 8:00 до 15:00, остальные центры обслуживания клиентов будут работать в обычном пятничном режиме — до 18:00.

24, 25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch