Рождество в Риге: как будет курсировать общественный транспорт и что меняется в работе автостоянок

В праздничные дни, 24, 25 и 26 декабря, общественный транспорт Rīgas satiksme будет курсировать по расписанию выходных дней. В Рождество автостоянки, находящиеся в ведении "Rīgas satiksme", за исключением подземной автостоянки на улице Кр. Валдемара, 5а, будут бесплатными. Центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme в эти дни будут закрыты.

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Общественный транспорт



В предпраздничный день в пятницу, 23 декабря, общественный транспорт курсирует как обычно по расписанию рабочих дней. А 24, 25 и 26 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи курсируют по расписанию выходного дня.

Пассажиры, которые приобрели проездные билеты на месяц только на рабочие дни, нужно учитывать, что в понедельник, 26 декабря, их билеты годны не будут. В этот день будут работать проездные билеты, работающие во все дни месяцы, можно воспользоваться часовыми билетам выходного дня.

Автостоянки



24, 25 и 26 декабря вы можно бесплатно пользоваться обычно платными автостоянками, управляемыми Rīgas satiksme. Исключение — подземная автостоянка на улице К. Валдемара 5а — там за парковку нужно платить согласно действующим тарифам.

Клиентские центры



В пятницу, 23 декабря, время работы центра обслуживания клиентов Rīgas satiksme на улице Бривибас 49/53 — с 8:00 до 15:00, остальные центры обслуживания клиентов будут работать в обычном пятничном режиме — до 18:00.

24, 25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.