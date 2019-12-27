РПЦ разрешила давать детям при крещении имена иностранных святых

Синод Русской православной церкви разрешил крестить детей под иностранными именами, если святой с такими именем прославлен в одной из поместных православных церквей. То есть теперь, если человека зовут Джон или Джордж, ему при крещении не обязательно становиться Иоанном или Георгием. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

В сообщении отмечается "недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)".

Под именами "в иных национальных звучаниях" понимаются созвучные имена: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна. Кроме того, месяцеслов Русской православной церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными православными церквями, то есть греческой, румынской, польской и т.п.

Синод подчеркнул, что традиция выбора имени, существующая в РПЦ, не всегда учитывает то "многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях". При этом отдельно оговаривается, что "национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов".