RS планирует продлить три автобусных маршрута до Сауриеши, Баложи и Яунмарупе
Foto: LETA

Столичное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) планирует продлить три автобусных маршрута до Сауриеши, Баложи и Яунмарупе, рассказал в интервью агентству LЕТА заместитель председателя Рижской думы Эдвард Смилтенс.

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Продление маршрутов обсуждалось на переговорах с соответствующими самоуправлениями. Пилотные проекты РС планирует реализовать этим летом.

По словам Смилтенса, от этого Рига и жители столицы только выиграют, кроме того, продленные маршруты будут способствовать тому, что люди чаще станут выбирать общественный транспорт вместо того, чтобы приезжать в Ригу на личном автомобиле.

Он также считает, что РС в будущем могло бы стать не только столичным предприятием, но и привлечь к управлению самоуправления столичного региона.

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LETA

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Rīgas satiksme Эдвард Смилтенс
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