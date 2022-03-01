RS вернет льготы пассажирам без ковид-сертификатов, но придется оформить новый э-талон

В связи с окончанием режима чрезвычайной ситуации и ослаблением различных ограничений, связанных с Covid-19, муниципальное предприятие Rīgas satiksme с 1 марта перестанет блокировать скидки для тех клиентов, у которых не было ковид-сертификата.

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Тем клиентам, у которых э-талон был заблокирован и скидка отменена, предварительно записавшись, обратиться в один из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme, чтобы изготовить новый э-талон и продлить скидку.

Для оформления нового э-талона, а также для продления скидки на проезд клиенту необходимо посетить один из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme, взяв с собой паспорт или eID. Стоимость изготовления нового э-талона составляет 2,85 евро.

Rīgas satiksme также напоминает, что у части жителей заканчивается срок действия персонализированного э-талона. Необходимо вовремя обратиться в один из центров обслуживания клиентов для продления скидки на общественный транспорт.

В центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme клиенты обслуживаются по предварительной записи. Записаться на посещение центра обслуживания клиентов можно как по информативному телефону 20361862, так и на сайте, заполнив форму заявки — здесь.

Адреса и время работы центров обслуживания клиентов — здесь.

Установленные правительством изменения в использовании сертификатов Covid-19 не коснутся других клиентов Rīgas satiksme. Если клиент уже оформил статус получателя скидок, то и в дальнейшем в рижском общественном транспорте — автобусе, троллейбусе, трамвае — он сможет ездить с ранее предоставленной льготой на проезд.