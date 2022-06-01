РСЛ будет протестовать против запрета проводить протестные акции
Foto: DELFI

Русский союз Латвии (РСЛ) в пятницу, 3 июня планирует в Старой Риге протестовать против запрета проводить протестные акции, сообщил депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

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Он подчеркнул, что РСЛ и впредь планирует проводить акции протеста и в пятницу будет протестовать против того, что самоуправление такие мероприятия для РСЛ не согласовывает.

В свою очередь, в середине июня партия планирует провести акцию протеста у здания правительства, призывая " не допустить банкротства домашних хозяйств" в следующем отопительном сезоне.

В Рижской думе сообщили, что мероприятие на Ратушной площади заявлено на 3 июня с 18.00 до 19.00. Цель мероприятия - "запретить накладывать запреты на все публичные акции протеста партии РСЛ". Планируется, что в мероприятии примут участие 50 человек.

О заявленной акции проинформированы правоохранительные органы.

Как сообщалось, 28 мая партия "Русский союз Латвии" планировал провести в Риге шествие от Парка победы к памятнику Свободы, протестуя против действий правящих партий в связи со сносом советских памятников в Латвии.

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