РСЛ: дистанционное обучение должно проходить на родном языке

В условиях чрезвычайной ситуации и дистанционного обучения учебный процесс в школах нацменьшинств должен проходить на родном языке учащихся, считают сопредседатели партии Русский союз Латвии Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов.

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Переход на дистанционное обучение из-за пандемии Covid-19 вызвал проблемы во всех странах, однако в Латвии есть дети, для которых дистанционное обучение создает особые, часто непреодолимые препятствия, отмечается в заявлении партии. Ученики русских школ оказались в процессе двойного перехода — к дистанционному обучению и к латышскому языку, как основному языку преподавания.

"К нам поступают информация о сложностях, которые испытывают многие семьи, чьи дети сейчас получают письменные задания сплошь на латышском языке и не могут самостоятельно их выполнить. Учителя в условиях дистанционного общения не успевают определять, кто из учеников на каком этапе "застрял" — не понял задания, не успел его выполнить, — отмечают лидеры РСЛ. — Ситуацию спасают родители, которые переводят задания и помогают с их выполнением. Но не все дети получают такую помощь. Те родители, которые должны ходить на работу в то же время, когда происходит дистанционное обучение, не могут ничем помочь своим детям. В результате, школьники заметно отстают в учебе, забрасывают выполнение письменных заданий, теряют не только время и знания, но и уважение к себе".

"Проблемы, возникшие в семьях при после перехода на дистанционное обучение, однозначно указывают на то, что эффективное обучение большинства детей в основной школе (1-9 класс) возможно лишь при максимальном использовании родного языка. В средней школе (10-12 класс) применение родного языка в процессе обучения также повысит качество образования", — говорится в открытом письме, которое адресовано правительству Латвии.

Русский союз Латвии настаивает на снятии всех ограничений на использование родного языка детей в школах Латвии. "Только снятие всех ограничений на их применение и отмена запретов на использование родного языка обеспечит в условиях чрезвычайной ситуации гарантированное Сатверсме право на образование для учащихся школ национальных меньшинств Латвии", — отмечают Жданок и Митрофанов.