РСЛ готовится подать список кандидатов в депутаты; 27 июля Сейма рассмотрит инициативу о прекращении деятельности партии

Русский союз Латвии в соцсетях информирует о том, что в ближайшее время намерен подать список кандидатов в депутаты 14-го Сейма. А 27 июля комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит коллективное заявление граждан "Об едином обществе без Русского союза Латвии".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кто идет на выборы?

РСЛ заявляет, что на выборы идет с конкретными целями: "сохранить память, культуру и традиции, которые важны для большинства русскоязычных Латвии, и бороться за то, чтобы усиливающийся экономический кризис не отразился на простых жителях Латвии и не довел семьи до банкротства".

Список в Рижском избирательном округе возглавит депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов. В столице стартуют и депутат Рижской думы Инна Дьери и представитель Центристской партии Нормунд Гростиньш.

В Латгалии от РСЛ намерены баллотироваться юрист Екатерина Стехновска-Славска, помощник вице-мэра Даугавпилса Дмитрий Рыбников и специалист по компьютерной технике Юрий Алексеев.

В Видземе будут баллотироваться депутат Олайнской краевой думы Андрис Вурчс, активичт Максим Жданов и специалист по мехатронике Александр Клапин. В Земгале первым номером в списке будет елгавский депутат Андрей Пагорс. На втором месте будет Людмила Ушакова, руководитель культурного центра "Лад".

Елена Осипова будет первой в списке РСЛ в Курземе.

Что может решить Сейм?

Следующая неделя может стать решающей для РСЛ. 27 июля инициативу о прекращении деятельности Русского союза Латвии (РСЛ), под которой на портале ManaBalss подписались более 10 000 граждан, рассмотрит Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

На заседание комиссии будут приглашены представители Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности. Согласно закону, решение о приостановке деятельности партии по-прежнему может принять только суд, однако Сейм ранее расширил список причин, по которым политическая сила может подвергнуться ограничениям.

Глава комиссии Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) допустила, что изменения, внесенные в Закон о политических партиях, позволят Сейма проголосовать за передачу инициативы прокуратуре, а уже та вправе решить, обращаться ли в суд с просьбой приостановить деятельность партии.