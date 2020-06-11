РСЛ: изгнание русского языка с ТВ — бессмысленная жестокость латвийских властей

Бессмысленной жестокостью латвийских властей назвал Русский союз Латвии (РСЛ) принятые в четверг поправки к закону, предусматривающие, что в дополнительных пакетах услуг телевидения 80% содержания изначально должно быть создано на одном из официальных языков ЕС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова, неправильно было бы считать, что новые ограничения являются отражением борьбы с российской государственной пропагандой.

"На самом деле, из кабельных сетей каналы выдавливаются не по политическому признаку, а по языковому. Президент Левитс и не скрывал этого, призвав при помощи новых ограничений "укреплять принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству"", — отметил Митрофанов, добавив, что под репрессии попали не только российские провластные каналы, но и русскоязычные оппозиционные и созданные во многих других странах каналы, несущие альтернативную или политически нейтральную информацию.

Также один из лидеров РСЛ заявил, что новый закон больно бьет по самым нуждающимся — тем, кто подписан лишь на базовый пакет и не имеет возможности пользоваться интернетом, т. е. речь идет о пожилых и малообеспеченных жителях.

"Новые ограничения по отношению к ним являются бессмысленной жестокостью латвийских властей. Мы проанализируем, насколько в течение года до вступления нового закона в силу латвийским кабельным операторам удастся минимизировать его негативное влияние. Если не получится — призовем к массовому отказу от телевидения", — резюмировал Митрофанов.