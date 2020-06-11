РСЛ: изгнание русского языка с ТВ — бессмысленная жестокость латвийских властей

Бессмысленной жестокостью латвийских властей назвал Русский союз Латвии (РСЛ) принятые в четверг поправки к закону, предусматривающие, что в дополнительных пакетах услуг телевидения 80% содержания изначально должно быть создано на одном из официальных языков ЕС.
По мнению сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова, неправильно было бы считать, что новые ограничения являются отражением борьбы с российской государственной пропагандой.
"На самом деле, из кабельных сетей каналы выдавливаются не по политическому признаку, а по языковому. Президент Левитс и не скрывал этого, призвав при помощи новых ограничений "укреплять принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству"", — отметил Митрофанов, добавив, что под репрессии попали не только российские провластные каналы, но и русскоязычные оппозиционные и созданные во многих других странах каналы, несущие альтернативную или политически нейтральную информацию.
Также один из лидеров РСЛ заявил, что новый закон больно бьет по самым нуждающимся — тем, кто подписан лишь на базовый пакет и не имеет возможности пользоваться интернетом, т. е. речь идет о пожилых и малообеспеченных жителях.
"Новые ограничения по отношению к ним являются бессмысленной жестокостью латвийских властей. Мы проанализируем, насколько в течение года до вступления нового закона в силу латвийским кабельным операторам удастся минимизировать его негативное влияние. Если не получится — призовем к массовому отказу от телевидения", — резюмировал Митрофанов.