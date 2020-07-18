РСЛ обещает искоренить в Рижской думе "коррупционные схемы времен Ушакова"

Сегодня список кандидатов в депутаты к внеочередным выборам Рижской думы подал Русский союз Латвии (РСЛ), который в своей программе обещает искоренить коррупцию в Риге, строить новое жилье и расширить социальную помощь.

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Как рассказал агентству LЕТА кандидат от РСЛ на должность мэра Риги Мирослав Митрофанов, в список вошли также Яков Плинер, член правления Латвийского антинацистского комитета Андрей Пагор и бывший депутат Сейма Владимир Бузаев.

В программе партии три основных направления. Первое из них предусматривает сохранение того, что уже успешно работает в Риге — социальной помощи, скидок в общественном транспорте.

Второе направление состоит в том, чтобы "полностью искоренить коррупционные схемы и систему, сложившиеся в Риге во период бывшего мэра Нила Ушакова и до него". Для этого РСЛ предлагает ввести "паспорт решений" — мобильное приложение, в котором каждый рижанин сможет видеть, как развивается тот или иной проект, кто его поддерживает и лоббирует.

Третье направление в программе РСЛ — это строительство муниципального арендного жилья.