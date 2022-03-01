РСЛ: образование только на госязыке — незаслуженная месть русским жителям Латвии

Предложение обеспечивать в Латвии образование только на латышском языке — это незаслуженная месть русским Латвии, считает Русский союз Латвии (РСЛ).

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"За решения, принятые взрослыми за пределами Латвии и не имеющие к нашей стране никакого отношения, мстить будут детям из русских семей здесь и сейчас", — говорится в заявлении, подписанном сопредседателем партии Мирославом Митрофановым.

"Инициатива правящих о полном запрете образования на русском языке — это акт немотивированной агрессии, направленный против граждан своей же страны. Она потакает низменным чувствам радикальной части избирателей, требующей мести и расправы над русскими Латвии", — указано в документе.

Это "русофобское решение" никаким образом не разрядит обстановку и не консолидирует общество, считает Митрофанов. Напротив, оно еще больше обострит отношения между национальным большинством и русской общиной Латвии.

Как сообщалось, вчера правящая коалиция поддержала переход на обучение в школах на латышском языке в течение шести лет