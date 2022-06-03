РСЛ собрал на акцию протеста против запрета протестов около полусотни человек
Foto: LETA

Акция протеста — против запретов, направленных фактически на мероприятия, организуемые РСЛ — проходила в Риге на Ратушной площади. Перед митингом полиция огородила Ратушную площадь заграждениями.

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Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов заявил на акции, что главная цель протестующих — прекратить запреты, направленные против самого РСЛ — достигнута.

В мероприятии приняли участие депутат Европарламента Татьяна Жданок, депутат Рижской думы Яков Плинер и другие политики.

В ходе мероприятия выступающие критиковали правительство, президента Латвии и национально настроенных жителей за то, что войну в Украине увязывают со Второй Мировой войной, а свобода слова и экономическое благополучие латвийского народа подвергается опасности.

Протестующих призвали подписать совместное обращение к президенту Эгилсу Левитсу об обеспечении свободы слова в Латвии.

Мероприятие проходило преимущественно на русском языке, лишь некоторые слоганы или фразы звучали на латышском языке. Акция завершилась в запланированное время, без инцидентов. Полиция надзирала за происходящим, использовались также и дроны.

Русский союз Латвии проводил акцию против запрета на проведение акций протеста. Ранее РСЛ было отказано в проведении мероприятий, на которых планировалось высказать протест в связи с планируемым демонтажем памятника в Пардаугаве.

К утру пятницы более 7500 человек подписались под призывом о прекращении деятельности Русского союза Латвии (РСЛ) на портале общественных инициатив manabalss.lv.

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