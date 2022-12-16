РТУ единственный из балтийских вузов вошел в число 55 самых "зеленых" университетов мира GreenMetric
Foto: LETA

Инвестиции Рижского технического университета (РТУ) в меры по обеспечению климатической нейтральности оказались успешными, так как в рейтинге зеленой политики и устойчивости GreenMetric World University Rankings 2022 РТУ помещен на 55-е место в мире, сообщила руководитель отдела коммуникации РТУ Дита Арая.

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РТУ неизменно является единственным университетом в Латвии и в Балтии, получившим столь высокую оценку в рейтинге, поскольку ни один другой университет в регионе не смог войти в число 400 самых "зеленых" университетов.

Как пояснила Арая, в рейтинге GreenMetric университеты мира располагаются в соответствии с их стремлением снижать вредное воздействие на окружающую среду. Соответствие действий вузов "зеленым" принципам оценивается по шести критериям — общая инфраструктура, энергоэффективность и деятельность по смягчению последствий изменения климата, управление отходами, эффективное использование водных ресурсов, транспортная инфраструктура, экологическое образование и наука.

РТУ получил самые высокие результаты в номинациях экологическое образование и наука, транспортная инфраструктура, рациональное использование водных ресурсов и обращение с отходами.

РУТ принял амбициозное стратегическое решение по достижению климатической нейтральности к 2030 году. Вопросы окружающей среды, климатической нейтральности и устойчивого развития включены в стратегию РТУ на 2021-2025 годы. Как инженерный университет РТУ уделяет особое внимание вопросам энергоэффективности и экологии в исследованиях и науке.

Зеленые технологии, созданные учеными РТУ, используются и в инфраструктуре студенческого городка РТУ на Кипсале.

В GreenMetric 2022 первые места заняли Вагенингенский университет и исследовательский центр в Нидерландах Ноттингемский Трентский университет и Ноттингемский университет (оба в Великобритании). От Латвии в рейтинг вошли Лиепайский университет (422-е место) и Резекненская технологическая академия (878-е место). Всего в рейтинге оценивались 1050 вузов из 85 стран мира.

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