РТУ ищет ректора, зарплата – 12 тысяч евро в месяц

Рижский технический университет (РТУ) объявил открытый конкурс на должность ректора. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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С 2011 года РТУ бессменно возглавляет 75-летний советский и латвийский ученый Леонид Рыбицкис, действительный член АН Латвии. Специалист в сфере электротехники и энергетики. Член Латвийского национального комитета Всемирного совета по энергетике. Свой путь в РТУ (РПИ) он начал со студенческой скамьи в 1965 году.

На прошлых перевыборах в 2016 году поддерживающие его студенты ходили по Риге с плакатами "Леонид - наш фаворит!" (Leonīds - mūsu favorīts!) . В прошлом ковидном году Рыбицкис заработал на руководство вузом 159 тысяч евро. Параллельно работе ректора он успевает читать лекции студентам, он мастер спорта по пулевой стрельбе и с 1991 года состоит в Земессардзе.

Среди обязательных минимальных требований к новым кандидатам — безупречная репутация, наличие степени доктора наук по одному из направлений, обозначенных в конституции РТУ, владение национальным языком на уровне не ниже С1 и знание английского языка не ниже уровня С1.

Кроме того, у кандидатов должно иметься не менее пяти лет непрерывного опыта работы на руководящей должности, предпочтительно в академической среде в течение последних 10 лет и не менее пяти лет непрерывного опыта участия в международной среде.

Кандидаты должны иметь блестящие достижения в науке, не менее пяти лет опыта работы в качестве руководителя научно-исследовательских проектов, опыт привлечения финансирования — местного и/или международного, частного и/или государственного, а также опыт научного или исследовательского представительства на международном уровне.

Дополнительными требования к кандидатам на должность ректора — опыт работы на руководящей должности в академической среде, опыт работы на руководящей должности в международной компании или организации, в том числе в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, опыт работы в международной среде различного масштаба, опыт работы в качестве члена национальной академии наук, а также международное исследовательское признание по индексу Хирша.

Кандидатам в ректоры необходимо понимание управлением организацией/компанией.

РТУ обещает ректору ежемесячную зарплату начиная с 11 670 евро в месяц до вычета налогов.

Кандидаты должны подать необходимые документы до 10 октября.

Кандидатов, которые пройдут в третий тур отбора, Отборочная комиссия попросит представить стратегическое видение (в виде презентации, продолжительностью до 15 минут) об основных будущих задачах РТУ и наиболее важных приоритетах, с предложениями по их внедрению и возможными решения для развития деятельности РТУ.

Информация о кандидатах, который Совет РТУ выдвинет для избрания в Учредительное собрание РТУ, будет доступна публично. В выборе ректора РТУ участвует кадровая компания Eiro Personāls.