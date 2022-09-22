РТУ откроет новый Дом аэронавтики

22 сентября в 11:00 на набережной Зунда, 16, пройдет открытия Дома аэронавтики РТУ — это будет здание для научных исследований и обучения студентов.

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"В Европе и во всем мире стремительно развивается космическая индустрия. Ученые РТУ тоже исследуют и развивают космические технологии и технологии смежных областей, сотрудничают с местными и международными предприятиями и Европейским космическим агентством. РТУ — единственный вуз в Латвии, у которого заключен договор с Европейским космическим агентством о создании ESA_lab. Новое здание позволяет производить исследования, разрабатывать инновации и вывести образование в области аэронавтики и космоса в Латвии на новый уровень", — рассказал Илмар Блумберг, директор Института аэронавтики факультета Машиностроения, транспорта и аэронавтики РТУ.

В Доме аэронавтики будет находиться несколько лабораторий и оборудование, в том числе такое, которое позволяет частично имитировать космическую среду. С его помощью можно будет тестировать спутники и другое космическое оборудование. В одной из лабораторий можно будет тестировать материалы и конструкции методом неразрушающего контроля. Будет также стенд испытаний турбореактивного двигателя, лаборатория по проектированию и изготовлению беспилотников и сверхзвуковая аэродинамическая труба.