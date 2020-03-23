РТУ разрабатывает прототип автоматизированного аппарата ИВЛ для борьбы с Covid-19

Команда ученых и инженеров Рижского технического университета (РТУ) разрабатывает прототип автоматизированного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который был бы достаточно прост и удобен для оказания оперативной помощи пациентам с вызванными болезнью Covid-19 нарушениями дыхания, сообщила агентству LЕТА руководитель проектов РТУ Ласма Вайваре.

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В настоящее время налаживается сотрудничество с несколькими компаниями, чтобы начать производство новых аппаратов ИВЛ.

По ее словам, сейчас по всему миру идет поиск выгодных альтернатив нынешним аппаратам ИВЛ, острый дефицит которых ощущается в наиболее затронутых Covid-19 странах.

Исследователь факультета материаловедения и прикладной химии РТУ Гунтис Куликовский сообщил, что функционирующих решений пока нет. Латвийской команде ученых, инженеров и экспертов в рамках первого виртуального хакатона HackForce удалось создать работающий прототип автоматизированного аппарата ИВЛ. "После консультаций с анестезиологами и реаниматологами он еще будет доработан, чтобы сделать его более функциональным и удобным в использовании", — сказал он.

Автоматизированный аппарат ИВЛ основан на ручном кислородном баллоне, используемом персоналом скорой медицинской помощи. Его минусом является ручное управление, ведь в таком случае к каждому пациенту должен быть приставлен медик, помогающий ему дышать. По словам Куликовского, такая помощь не может быть обеспечена в кризисной ситуации, поэтому был создан роботизированный аналог, оснащенный компрессорными двигателями и датчиками, которые обеспечивают подачу воздуха в соответствии с объемом легких пациента, контролируют скорость подачи воздуха, частоту вдохов и выдохов, количество углекислого газа в выдохе.

В латвийскую команду хакатона HackForce входили инженер Эйнар Декснис, который выдвинул идею о создании автоматизированного аппарата ИВЛ, Куликовский, Давис Кума, Маргарита Матуленко, Айвар Ритовс, Илмар Пойканс, Линда Ланцере и Эдгар Звиргздиньш.

Хакатон был организован волонтерами из стартап-среды, программистами, дизайнерами и представителями крупного бизнеса для разработки идей по смягчению вызванного Covid-19 кризиса.