РТУ съехал на Кипсалу окончательно. Рижская дума решает, что делать со зданием РТУ возле Ратуши
Foto: Delfi Foto

На этой неделе администрация Рижского Технического университета съезжает из здания в Старой Риге на улице Калькю в новые корпуса на Кипсале. Бывшее здание принадлежит Рижскому самоуправлению, но городские власти еще размышляют над тем, как им распорядиться.

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Департамент имущества Рижской думы заявил, что пока не рассматривает сценарий продажи бывшего здания РТУ.

Здание планируется использовать в первую очередь для размещения столичных муниципальных учреждений, так как Рижскому самоуправлению сейчас не хватает площадей. Соответственно по заданию Комитета городского имущества Рижской думы Департамент имущества запросил у SIA Rīgas nami информацию о техническом состоянии здания, необходимых инвестициях и планируемых сценариях развития, сообщает агентство LETA.

После получения и оценки этой информации будут предложены возможные решения.

Как уже сообщалось, 13 декабря с фасада здания на улице Калькю сняли гранитную плиту с названием Рижский Технический университет. Администрация университета переехала в студенческий городок РТУ на Кипсале, который становится инженерным центром и где уже сосредоточено большинство факультетов, лаборатория, Научная библиотека и служебные гостиницы.

Административное здание университета в Старой Риге размещалось с 1958 года. Именно тогда инженерный факультет отделился от Латвийского государственного университета и был возрожден Рижский политехнический институт (РПИ).

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