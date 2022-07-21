Руководитель АТД: тарифную политику в региональном общественном транспорте нужно пересматривать

Тарифная политика на проезд в общественном транспорте должна быть прозрачной, и при ее разработке необходимо учитывать платежеспособность граждан и готовность государственного бюджета субсидировать общественный транспорт, заявил в интервью агентству LЕТА руководитель Автотранспортной дирекции (АТД) Кристиан Годиньш.

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По его словам, в текущей ситуации, когда цены на все стремительно растут, важно не увеличивать инфляцию и способствовать возвращению в общественный транспорт пассажиров, отказавшихся от него во время пандемии. По мнению Годиньша, это важнее, чем повышение тарифа на несколько процентов.

"Самым логичным было бы в этом году не повышать и не пересматривать тарифы", — считает он.

Глава АТД заявил, что формирование тарифов на общественный транспорт — это непрерывный процесс, анализ доходов, рейсов, маршрутов, остановок.

Годиньш также сообщил, что тарифы в региональном сообщении отличаются от городских. В городе есть одна цена, к которой можно добавить 5%, 10% или 15%, и тариф готов. В региональных перевозках тариф складывается из нескольких составляющих. Одно — город, из которого стартует рейс, например, из Риги цена выше. Второе — километры, чем больше пройдено километров, тем выше цена. В поездах действует принцип зон — поезда перевозят больше всего пассажиров в электрифицированной зоне, и если бы тариф зависел просто от расстояния, то дорога в Даугавпилс стоила бы значительно больше, а поездка до Огре — дешевле.

"Кроме того, автобусные и железнодорожные тарифы следует рассматривать вместе, чтобы не было так, что какой-то вид транспорта значительно дешевле", — сказал Годиньш.

На вопрос, не придется ли значительно увеличить размер государственных дотаций, Годиньш ответил, что сумма дотаций сильно увеличилась в последние годы под влиянием Covid-19. Если сравнивать количество пассажиров в 2019 году с количеством пассажиров в 2021 году, то падение составит 40%.

"Это огромное количество пассажиров, и, соответственно, неполученные доходы. Сейчас снова увеличивается количество пассажиров и растет выручка", — сказал глава АТД.

Годиньш отметил, что идеальным вариантом было бы, если бы примерно половину составляли доходы от билетов, а половину — дотации. В 2018 году пропорция была примерно такой, но в 2019 году доля дотации уже превышала выручку от билетов, а начиная с 2020 года значительно выросла.