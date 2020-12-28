Руководитель больницы: если увеличится число пациентов с коронавирусом, то придется открывать новое отделение для Covid-19

С увеличением числа госпитализированных пациентов с коронавирусом, Клиническая университетская больница П.Страдиня (PSKUS) может принять решение об открытии четвертого отделения для пациентов с Covid-19, рассказал директор больницы Янита Вейнберга.

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Она пояснила, что решение зависит от данных, получаемых от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Когда число госпитализированных пациентов остается неизменно большим, то больница, опираясь на определенный алгоритм, может прогнозировать дни, когда ожидается увеличение числа пациентов.

По словам Вейнберги, вопрос в том, в каком из действующих отделений следует снизить объем работы, чтобы перевести врачей и медсестер в отделение для Covid-19.

Вейнберга сказала, данные по состоянию первую половину дня 27 декабря свидетельствуют о том, что заполняемость коек в больнице составляет 89%.

"Заполняемость коек в таких отделениях не должна превышать 75%, поскольку тогда мы понимаем, что остался резерв для неожиданного увеличения числа пациентов", - сказала руководитель PSKUS.

Сейчас в PSKUS для пациентов с Covid-19 имеется 139 коек, из которых занято 124 койки. В субботу, 26 декабря, в больницу поступило 17 новых пациентов с коронавирусом. У десяти пациентов болезнь протекает в тяжелой форме: они находятся в отделении интенсивной терапии или в реанимации. В субботу в больнице умерли четыре человека с коронавирусом, а выписали девять выздоровевших пациентов.

"Число поступающих пациентов абсолютно не может коррелировать с числом выписанных. Если бы число поступивших и выписанных было одинаковым, то мы бы могли соблюсти баланс. У пациентов, которые поступают в стационар, - долгие сроки выздоровления. Поэтому аккумулируется число пациентов", - рассказала Вейнберга.

Как уже сообщалось, в Латвии в субботу, 26 декабря, число находящихся в стационаре пациентов с Covid-19 впервые превысило 1000 человек. Сейчас в больницах страны проходят лечение 1010 человек с Covid-19.