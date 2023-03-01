Руководитель KNAB: коррупция уменьшается, но недостаточно быстро

Коррупция в Латвии уменьшается, но не так быстро, как хотелось бы, сказал в интервью Латвийскому радио руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

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По его словам, проведенное бюро в прошлом году исследование показало, что немного возросла готовность предпринимателей давать взятки, чтобы выигрывать конкурсы на закупки, поэтому KNAB еще предстоит много работы, чтобы искоренить эту тенденцию.

Последний индекс восприятия коррупции показывает, что в отдельных сферах ситуация в Латвии улучшается, но есть и негативные тенденции, в основном связанные с пандемией Covid-19, замедлением роста экономики и последствиями войны. В ближайшее время, по словам Страуме, KNAB подготовит анализ, чтобы более ясно показать обществу, где "мы находимся и где самые проблематичные вещи".

На вопрос о том, не становится ли коррупция более изощренной и не заменяют ли классическое взяточничество другие формы преступности, например, картели, Страуме ответил, что картели также идут рука об руку со взятками. "Если заказчик (…) не замечает очевидной вещи, что здесь, вероятно, имеет место ценовой сговор, то нужно искать причину, почему он не замечает, и очевидно, что это может быть взятка", — сказал руководитель KNAB.