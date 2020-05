Руководитель NMPD: маски из Китая спасли Латвию и помогли предотвратить итальянский сценарий

Медицинские маски и респираторы, которые были доставлены из Китая посредством ООО GP Nord и подвергнуты публичному сомнению, спасли Латвию и позволили своевременно ограничить распространение Covid-19, заявила глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Ципуле повторно заверила, что ставить под сомнение функциональность и качество масок и респираторов нет никаких оснований. Контракт на поставку медицинских масок и респираторов из Китая был подписан NMPD, Национальной службой здоровья и компанией GP Nord.

В январе этого года, когда коронавирус еще не успел распространиться за пределами Китя, Служба неотложной медицинской помощи разработала алгоритм использования средств индивидуальной защиты при вызовах, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Осознавая, что потребление средств индивидуальной защиты вырастит, служба искала поставщиков для пополнения своих резервов. Ципуле разрешила сотрудникам NMPD закупать средства индивидуальной защиты в любых доступных количествах. По словам Ципуле, на 1 февраля в распоряжении NMPD было около 3000 респираторов и более 6000 медицинских масок, которых до распространению коронавируса по всему миру хватило бы службе на долгие годы.

В конце марта спецрейс airBaltic доставил из Китая в Латвию груз стоимостью около миллиона евро: почти 900 000 масок для лица и 80 000 респираторов. Министр здравоохранения Илзе Винькеле и другие представители минздрава утверждали, что маски обладали всеми необходимыми сертификатами качества, однако редакция "Delfi TV с Янисом Домбурсом" выяснила, что эта история вызывает много вопросов.

Так, 27 марта польская компания IRC Polska, которая занимается аккредитацией товаров, отозвала все сертификаты на маски, выданные в период с 1 по 26 марта и относящиеся к связанным с Covid-19 товарам. Таким образом, в ночь на 29 марта, когда в Латвии приземлился первый самолет airBaltic c грузом масок и респираторов из Китая, все сертификаты на них уже считались недействительными. Более того, в заявлении на сайте IRC Polska особо подчеркивалось, что выданные на основании проверок Shanghai MICEZ Equipment Testing&Technical Co., LTD являются "недействительными или подделанными".

Проверка DELFI указанных в договоре Латвии с GP Nord сертификатов по базе данных ICR Polska подтверждает, что документы с данными номерами сейчас считаются "несуществующими, недействительными или поддельными". А лаборатория Shanghai MICEZ Equipment Testing&Technical Co., LTD не указана в списке официальных лабораторий по тестированию масок, составленном властями Китая.

Председатель правления GP Nord Томс Зелтиньш пояснил Delfi TV, что ICR Polska из-за выявленных массовых подделок китайцами документации аннулировало все выданные СЕ-сертификаты, в результате чего "досталось" и производителю масок Henan Bianou Trading Co, Ltd. Предприятие стало заложником ситуации, но в итоге добилось получения через тот же ICR Polska новых сертификатов — для проверки привлекли другую лабораторию.

Ципуле, в свою очередь, в очередной раз подчеркнула, что полученные из Китая маски и респираторы соответствуют всем стандартам качества.

"На сегодняшний день имеющаяся у нас информация не ставит под сомнение функциональность и качество закупленных масок и респираторов. Тот факт, что 23 апреля маски BOJCK001 от производителя Henan Bianou Trading Co. Ltd, которые пришли в том числе к нам, были включены в список товаров, распространяемых в Европе, а официальным представителем компании в Европейском союзе является компания GP Nord, также укрепляет нашу уверенность в том, что товар соответствует всем необходимым требованиям", — подчернула Ципуле.

По словам Ципуле, чтобы подтвердить соответствие доставленных в Латвию масок и респираторов всем стандартам качества и развеять любые сомнения, NMPD обратилась в Инспекцию здравоохранения с просьбой организовать проверку качества масок и респираторов, поставляемых GP Nord, в одной из аккредитованных в Европе лабораторий.

Оценка качества масок в независимой лаборатории в Европе была заказана и уполномоченным представителем Henan Bianou Trading Co. Ltd в Европейском Союзе.

В настоящее время NMPD сотрудничает с Государственным контролем, предоставляя всю необходимую информацию и документацию. "Мы также готовы предоставить всю необходимую информацию в государственную полицию для проверки", — добавила Ципуле.

"Я точно знаю, что груз с этими масками и респираторами спас нас. Он позволил своевременно ограничить распространение Covid-19 в Латвии путем всестороннего тестирования для своевременного выявления заболеваний и снижения риска заражения для других. Это предотвратило итальянский сценарий массового заражения врачей из-за нехватки защитного оборудования и позволило медикам оказывать пациентам необходимую помощь", — заключиле Ципуле.