Руководитель Рижского стройуправления Вирцавс получил выговор и повторно отстранен от должности
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Руководитель временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц сделал выговор начальнику Рижского строительного управления Ингусу Вирцавсу и повторно отстранил его от должности за нарушения, связанные с разбазариванием имущества самоуправления, выяснило агентство LETA.

Представитель временной администрации Яна Енткус сообщила, что Вирцавс отстранен до решения о прекращении либо продлении трудовых отношений. Нарушения Вирцавса заключаются в противоправном использовании служебного транспорта в личных целях, использовании работников стройуправления в качестве водителей вне рабочего времени и оплате им сверхурочных из средств самоуправления.

Ранее Вирцавса уже отстранял от должности в феврале тогдашний председатель Рижской думы Олег Буров на основании жалоб работников стройуправления. Вирцавс обвинял Бурова в оказании на него политического давления с целью скорейшей сдачи в эксплуатацию проекта "Z-towers".

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