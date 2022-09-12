Руководитель Stratcom: чем хуже идут дела у Кремля, тем более острым будет ядерный шантаж

Угроза российского ядерного шантажа может возрастать пропорционально успехам Украины на фронте, однако Западу не следует паниковать, заявил глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Stratcom Янис Сартс.

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"Мы очень радуемся успехам Украины на поле боя, но давайте помнить, что чем хуже будет для Кремля, тем больше будет усиливаться ядерный шантаж. Мы должны быть готовы к этому сейчас, и мы не должны "попасть на это"", — написал он в Twitter.

Дополняя свое мнение, Сартс заявил агентству LETA, что в некотором смысле ядерный шантаж ранее оказывался безуспешным, но это не означает, что русские не будут продолжать его.

"Я, конечно, очень обрадовался, что прекращена активная эксплуатация Запорожской АЭС. Но риторика обязательно усилится. Это почти рефлекс — как только русским делается хуже, они чувствуют большую угрозу, и это происходит. Единственное,что, возможно, тормозит, — это стратегия России на данный момент, а именно — делать вид, что ничего особенного не произошло. Но так долго продолжаться не будет, и придется признать, что на фронте дела обстоят хуже. И тогда этот шантаж, наверное, еще больше вылезет", — сказал Сартс.

В общем, ядерный шантаж, скорее всего, будет направлен на Запад. "На Украине это не сработает, поэтому их единственная надежда — на Запад", — добавил Сартс.

На вопрос, как действовать Западу, чтобы не "попасть" на такой шантаж, Сартс заявил, что ему следует вернуться к тому, что уже четко сработало, а именно к тому, чтобы Россия четко понимала, "что приемлемо, что неприемлемо и на какие определенные действия со стороны России последуют ответные шаги". В то же время нельзя допустить, чтобы такой шантаж повлиял на западный дискурс и решения относительно поддержки Украины.

"Главное — не попасться на удочку, чтобы не паниковать, что они могут что-то сделать, и поэтому лучше мы притормозим поддержку Украине", — предупредил Сартс.

Как сообщалось, в начале сентября Украина провела контрнаступление, которое некоторые военные аналитики считают самым масштабным ответом на российское вторжение с начала войны.

Украинская армия с начала сентября освободила 2000 квадратных километров украинской территории, сообщил субботу президент Украины Владимир Зеленский.