Руководителей санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег" внесли в черный список

В черный список внесли владельцев юрмальского санатория "Белоруссия", который принадлежит государственным структурам Беларуси и "Янтарный берег", которым владеют государственные структуры Российской Федерации.

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В Государственной службе безопасности агентству LETA подтвердили — гражданин РФ Виктор Данилов и гражданин Беларуси Александр Груздев продолжительное время находятся в поле зрения службы в связи с деятельностью, которая соответствует российским интересам и может угрожать национальной безопасности Латвии

В связи с этим в марте служба госбезопасности призвала министра внутренних дел включить владельцев санаториев в черный список — то есть в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Латвию.

Служба Госбезопасности также указывает, что санаторий "Янтарный берег" долгое время функционировал не только как лечебное учреждение, но и как "точка опоры российского влияния", создавая положительный имидж России, лоббируя экономические интересы и продвигая "политику соотечественников" России в Латвии.

Оба санатория находятся под санкциями Европейского союза, а значит им нельзя предоставлять никакие финансовые или экономические ресурсы.

Уже сообщалось, что санаторий "Белоруссия" принадлежит Управлению по делам президента Беларуси, то есть фактически контролируется президентом Александром Лукашенко.