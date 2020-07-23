Руководителем Государственной инспекции по защите прав детей избран Янис Абеле

Руководителем Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) избран Янис Абеле, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он уже встретился с министром благосостояния Рамоной Петравичей и заручился ее поддержкой, однако, чтобы вступить в должность, ему еще необходимо получить поддержку Кабинета министров.

До участия в конкурсе Абеле работал с софинансируемыми из структурных фондов Европейского союза (ЕС) проектами сферы информационных технологий. Кроме того, ранее он занимал должность руководителя администрации в Министерстве экономики.

Абеле имеет степень магистра в области управления, полученную в Рижском университете им. Страдиня. Он отлично владеет английским языком и хорошо владеет немецким.

Комментируя результаты открытого конкурса, Петравича выразила мнение, что ГИЗПД остро нуждается в изменениях, в том числе для продолжения реформы сиротского суда. По мнению министра, Абеле — целеустремленный человек со стратегическим видением и управленческим мышлением, у него много идей и инициатив.

Объясняя свою мотивацию стать главой ГИЗПД, сам Абеле заявил, что он хочет не просто занимать эту должность, а превратить ГИЗПД в современный центр поддержки и благополучия детей и молодежи.

Как сообщалось, трудовые отношения с предыдущим руководителем ГИЗПД Марианной Дреей были прерваны 28 февраля по обоюдному согласию. С 14 октября 2019 года она находилась на больничном.