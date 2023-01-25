Руководители больниц грозятся ограничить объем услуг, если не получат финансирование

Руководители латвийских больниц предлагают государству или увеличить финансирование из бюджета, или пересмотреть порядок финансирования, возложив часть расходов на пациентов. В противном случае, предупреждают больницы, уменьшится доступность услуг и количество принимаемых пациентов. Об этом агентству LETA сообщило Латвийское общество больниц.

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Больницы сообщают, что в 2023 году они получили финансирование гораздо меньше необходимого. Совершенно не учтена инфляция, которая в сфере здравоохранения по сравнению с прошлым годом составляет 19%. По словам председателя общества Евгения Калейса, снижение финансирования, инфляция и решение правительства о повышении минимальных зарплат (которое никак не компенсируется) существенно повлияет на доступность услуг в 2023 году.

У больниц выросли расходы и уменьшился разрыв между зарплатами низкоквалифицированных работников и профессионалов, что приводит к тому, что сложнее найти работников, особенно медсестер и их помощников. Тому персоналу, который есть, приходится работать сверхурочно, что отражается на качестве их работы — и на расходах больницы, которой приходится оплачивать сверхурочные.

Если финансирование из бюджета не найти, остается два варианта — или оперативно решить вопрос софинансирования услуг пациентами, или исключить из корзины оплачиваемых государством услуг некоторые услуги, подчеркивает Общество больниц.

По словам председателя правления больницы Страдиня Риналда Муциньша, расходы на одного пациента на бумаге такие же, как в 2022 году, но фактически они выросли. И это не только рост цен на электричество и отопление, выросли и прямые расходы — на медикаменты, на питание, на стирку постельного белья и т.п.

Руководители больниц предупреждает — если не будет конструктивных решений, больницы будут вынуждены ограничить объем услуг, а очереди на оплаченные государством услуги будут еще больше.

Больницы надеются найти решение на встрече с министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне, которая пройдет во вторник.