Руководители государства почтят память жертв коммунистического геноцида

В день памяти жертв коммунистического геноцида высшие должностные лица, представители дипломатического корпуса и члены Кабинета министров возложат цветы к памятнику Свободы, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.
Должностные лица возложат цветы индивидуально, в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности.
Министерство обороны будут представлять министр Артис Пабрикс, парламентский секретарь Байба Блёдниеце и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.
25 марта 1949 года произошла крупнейшая депортация жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы бывшего Советского Союза.