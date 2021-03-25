Руководители государства почтят память жертв коммунистического геноцида
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В день памяти жертв коммунистического геноцида высшие должностные лица, представители дипломатического корпуса и члены Кабинета министров возложат цветы к памятнику Свободы, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

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Должностные лица возложат цветы индивидуально, в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности.

Министерство обороны будут представлять министр Артис Пабрикс, парламентский секретарь Байба Блёдниеце и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

25 марта 1949 года произошла крупнейшая депортация жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные районы бывшего Советского Союза.

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