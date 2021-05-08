Руководители Латвии почтят память жертв Второй мировой войны

Сегодня руководители Латвии почтят на Братском кладбище в Риге память жертв Второй мировой войны.

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В 10:00 в честь Дня разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны венок на Братском кладбище возложит президент Латвии Эгил Левитс, в 10:15 — председатель Сейма Инара Мурниеце.

В 11:00 в церемонии возложения цветов примут участие министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Пабрикс и Калниньш в 13:30 посетят также Дундагскую волость Тукумсского края, чтобы возложить цветы на кладбище немецких и латышских солдат и на кладбище советских воинов, где покоятся русские и латышские солдаты. В 14:00 состоится возложение цветов на Лестенском кладбище.