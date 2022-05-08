Руководители страны примут участие в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны

8 мая председатель Сейма Инара Мурниеце и депутаты парламента сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Сейма.

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В мероприятиях Дня разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны также примут участие другие высшие должностные лица.

В воскресенье, в 10:30 Мурниеце, президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш примут участие в торжественном возложении венков на Рижском братском кладбище.

В 14:00 Мурниеце будет участвовать в мероприятии на кладбище в Лестене.