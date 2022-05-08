Руководители страны примут участие в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны
Foto: F64

8 мая председатель Сейма Инара Мурниеце и депутаты парламента сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Сейма.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В мероприятиях Дня разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны также примут участие другие высшие должностные лица.

В воскресенье, в 10:30 Мурниеце, президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш примут участие в торжественном возложении венков на Рижском братском кладбище.

В 14:00 Мурниеце будет участвовать в мероприятии на кладбище в Лестене.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери