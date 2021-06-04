Руководство Центрального рынка ушло в отставку

Председатель правления Рижского Центрального рынка Артис Друвиниекс и член правления Каспар Заулс ушли в отставку, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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О своем уходе они проинформировали исполнительного директора Риги и держателя части капитала предприятия Rīgas centrāltirgus Яниса Ланге.

Ланге сказал, что Центральному рынку нужно новое, сильное и решительное правление, которое сможет обеспечить рентабельность, провести все необходимые изменения и принимать конкретные и обоснованные решения.

Новое правление будет выбрано с помощью открытого конкурса. Пока что у Центрального рынка будет временное руководство — председателем правления назначен руководитель юридического отдела рынка Марис Скудра, а членом правления — директор Финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

В апреле в Молочном павильоне рынка начали торговать хозяйственными принадлежностями. Это не было согласовано с Рижской думой и вызвало ее возражение.

Правление рынка пояснило, что это временное решение. В 2020 году были снесены ларьки на улице Гоголя и торговцам обещали найти другое место. Поскольку молочный павильон пока пустовал, там было решено разместить торговцев с улицы Гоголя — они составили примерно 60-65% от тех, кто начал работать в Молочном павильоне.

В размещение там торговцем хозяйственными принадлежностями было вложено 37 559 евро, что должно было окупиться за три месяца.

После ремонта Молочного павильона лишь 30% ассортимента составляли молочные продукты, потому что продавцы молочных продуктов перебрались в Гастрономический павильон.