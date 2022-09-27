Руководство Латвийской Православной Церкви останется в прежнем составе

После поправок к Закону "О Латвийской Православной Церкви", принятых Сеймом в сентябре, руководство одной из крупнейших христианских конфессий в Латвии останется неизменным. Об этом говорится в заявлении президента Эгилса Левитса, опубликованном в официальном издании.

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Среди прочего поправки в закон предусматривали, что Православная Церковь должна до октября информировать Канцелярию президента государства о главе Церкви и епископах, а канцелярия "незамедлительно опубликует соответствующие сведения в официальном издании Latvijas Vēstnesis".

Латвийская Православная Церковь сообщила, что главой церкви по-прежнему является митрополит Рижский и всея Латвии Александр (1939 г.р. — Александр Кудряшов). Епископы также остались прежними: епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр (1973 г.р. — Сергей Матренин) и епископ Елгавский Иоанн (род. в 1978 г.р. — Владимир Сичевский).

Как известно, 8 сентября Сейм Латвии принял представленные Левитсом поправки к Закону "О Латвийской Православной Церкви", которые изменили статус ЛПЦ, определив, что она будет действовать полностью независимо и самостоятельно.

До сих пор Латвийская Православная Церковь действовала при Московском Патриархате, который, в свою очередь, поддерживает правящий режим в России и войну против Украины. По словам Левитса, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат всякую власть Московского Патриарха над Церковью в Латвии.