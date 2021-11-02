"Руководство не заинтересовано в переменах". Фурманис покинул правление Латвийского общества врачей

Анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис покинул пост вице-президента Латвийского общества врачей (Latvijas Ārstu biedrība, LĀB). Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
“Делюсь с вами принятым во время заседания правления LĀB решением - я отказываюсь от должности вице-президента общества, чье руководство потеряло связь с коллегами и практической медициной и, которое не заинтересовано в необходимых переменах, чтоб LĀB и врачи могли вернуть доверие общества”, - говорится в заявлении Фурманиса.
Dalos ar Jums par šodienas LĀB valdes sēdes laikā pieņemto lēmumu-es atsakos no viceprezidenta amata biedrībā, kuras vadība ir zaudējusi saikni ar kolēģiem un praktisko medicīnu, un kura nav ieinteresēta nepieciešamajās pārmaiņās, lai LĀB un ārsti spētu atgūt sabiedrības uzticību— Roberts Fūrmanis (@dr_furmanis) November 2, 2021
Недавно правление LĀB покинул и врач Карлис Раценис, указав, что в происходящее в правлении противоречит его убеждениям.
В разговоре с Латвийским телевидением медик указал, что в правлении общества наблюдаются разные интересы.
“Не вижу больше возможности там эффективно работать. Это руководство исчерпало себя”, - заявил Раценис.
По его мнению, высказывания отдельных членов правления LĀB неприемлемы.
Латвийская ассоциация молодых врачей также сообщила, что временно приостанавливает сотрудничество с LĀB. Ассоциация указала на “явно ощутимый выбор правления LĀB игнорировать кризисную ситуацию”.
В целом в правлении организации работает 15 человек.