"Руководство не заинтересовано в переменах". Фурманис покинул правление Латвийского общества врачей

Анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис покинул пост вице-президента Латвийского общества врачей (Latvijas Ārstu biedrība, LĀB). Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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“Делюсь с вами принятым во время заседания правления LĀB решением - я отказываюсь от должности вице-президента общества, чье руководство потеряло связь с коллегами и практической медициной и, которое не заинтересовано в необходимых переменах, чтоб LĀB и врачи могли вернуть доверие общества”, - говорится в заявлении Фурманиса.

Dalos ar Jums par šodienas LĀB valdes sēdes laikā pieņemto lēmumu-es atsakos no viceprezidenta amata biedrībā, kuras vadība ir zaudējusi saikni ar kolēģiem un praktisko medicīnu, un kura nav ieinteresēta nepieciešamajās pārmaiņās, lai LĀB un ārsti spētu atgūt sabiedrības uzticību — Roberts Fūrmanis (@dr_furmanis) November 2, 2021

Недавно правление LĀB покинул и врач Карлис Раценис, указав, что в происходящее в правлении противоречит его убеждениям.

В разговоре с Латвийским телевидением медик указал, что в правлении общества наблюдаются разные интересы.

“Не вижу больше возможности там эффективно работать. Это руководство исчерпало себя”, - заявил Раценис.

По его мнению, высказывания отдельных членов правления LĀB неприемлемы.

Латвийская ассоциация молодых врачей также сообщила, что временно приостанавливает сотрудничество с LĀB. Ассоциация указала на “явно ощутимый выбор правления LĀB игнорировать кризисную ситуацию”.

В целом в правлении организации работает 15 человек.