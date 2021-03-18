Руководство Rīgas meži уволено
Foto: LETA

Многолетний руководитель Rīgas meži Айвар Тауриньш лишился своей должности, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Должности лишился и еще один член правления — Юрис Бушкевиц.

Такое решение было принято на собрании держателей долей капитала предприятия.

Как сообщили в управлении по связи Рижской думы, завтра в 9.00 состоится пресс-конференция, на которой будет представлена информация о неправомерных действиях Rīgas meži с финансовыми средствами и дальнейших действиях самоуправления.

В пресс-конференции примут участие мэр Риги Мартиньш Стакис, председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Эдмунд Цепуритис и представитель держателя долей капитала, и.о. заместителя исполнительного директора Риги Рита Логина.

По данным архива агентства LETA, Тауриньш является председателем правления Rīgas meži с момента основания в 2008 году.

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