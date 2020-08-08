Руководство Риги: компенсации владельцам провалившихся под землю машин выплачены

Все работы, которые проводит Rīgas siltums, застрахованы, так что машины, которые провалились в июне под землю в результате гидравлической проверки труб, получили страховое возмещение. Об этом в эфире Delfi TV с Янисом Домбурсом рассказала исполняющая обязанности исполнительного директора Риги Ивета Залпетере.

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На интервью присутствовали также члены временной администрации Риги Эдвин Балшевиц, Алексей Ремесов и Артис Лапиньш. Они объяснили, что ситуация на Гертрудес возникла потому, что системе отопления 60 лет, и трубы прохудились.

На вопрос Домбурса о том, кто в этом виноват, они ответили, что самоуправление и отвечающие за инфраструктуру юридические лица. Не был разработан даже план поэтапной замены труб.

Залпетере пообещала, что на Гертрудес будут проведены необходимые строительные работы, которые предотвратят подобные ситуации в дальнейшем. 21 августа она проведет встречу с представителями Rīgas siltums, Rīgas ūdens и Департаментом сообщения Рижской думы, где будет обсуждаться этот вопрос.

Все интервью можно посмотреть здесь.