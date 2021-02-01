Рукс: Нарушители комендантского часа делают это осознанно и ведут себя агрессивно
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За все время, пока действует комендантский час, полиция оформила более 5000 административных протоколов — и это не считая те, что были оформлены в новогодние выходные. По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, нарушителей характеризует бравада, агрессивность и правовой нигилизм.

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По словам Рукса, нарушители нарушают не только комендантский час, но и другие нормативные акты, не связанные с ограничениями из-за Covid-19. Многие из них бывают пьяны. "Были случаи, когда в машине ехал пьяный водитель и с ним люди из разных домохозяйств. Самое грустное то, что люди осведомлены об установленных правилах, но сознательно их нарушают", — рассказал он.

Максимальный штраф за нарушение — 2000 евро, но полиция исходит из принципа, что штраф — не самоцель. Штрафуют только тех, кто нарушает правила осознанно и грубо.

Комендантский час действует с 22:00 пятницы до 5:00 понедельника, и такой распорядок будет в силе до 7 февраля, а дальше может быть продлен.

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