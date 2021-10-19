Рукс: полиции будет строго отслеживать агрессию против врачей, полицейских и первых лиц страны
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Государственная полиция будет строго оценивать враждебные комментарии и угрозы в адрес врачей, полицейских, сотрудников других служб, охранников, высокопоставленных должностных лиц и журналистов, говорится в заявлении для прессы начальника Госполиции Арманда Рукса.

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Пандемия Covid-19 и массовая заболеваемость населения в настоящее время перегружают систему здравоохранения и ложатся тяжелым бременем на врачей, сотрудников оперативных служб и органов внутренних дел, охранников и многих других. Также все чаще отдельные лица или группы лиц создают преднамеренные препятствия на пути преодоления пандемии, говорится в заявлении.

Хотя в условиях демократии каждый имеет право на свободу выражения мнения, полиция напоминает, что в то же время это право не безгранично и не должно подвергать опасности других людей.

Полиция обязана защищать жизнь, здоровье, права и свободы человека, собственность, интересы государства и общества от преступных и других незаконных угроз. Особенно в это время недопустимо, что люди, которые борются с коронавирусным кризисом, сталкиваются с угрозами и оскорблениями, в том числе в виртуальной среде.

"Мы сейчас живем в напряженных условиях. Работе врачей и других служб грубо мешают. Враждебные комментарии, угрозы, агрессивно обращенные против медиков, полицейских, охранников, высших должностных лиц и журналистов — все эти преступные проявления будут строго оцениваться. Полиция будет особенно строга к агрессорам, и нужно понимать, что такие действия могут привести и к уголовной ответственности", — заявил Рукс.

При выявлении поведения, представляющего опасность для человека, будет усиленно оцениваться предусмотренная законом ответственность — это может быть как административная, так и уголовная ответственность. Полиция постоянно сотрудничает с врачами и коллегами из других секторов, обмениваясь информацией и обсуждая механизмы действий на межведомственных встречах.

"Сегодня все общество преследует одну общую цель: снизить заболеваемость "Covid-19". Недопустимо, чтобы врачи и другие люди боялись выполнять свои обязанности, спасая общество", — подчеркнул Рукс.

В полиции напоминают, что разжигание социальной ненависти и розни, а также нарушение ограничений и запретов, введенных во время чрезвычайного положения, могут караться и уголовной ответственностью, если был причинен значительный ущерб.

У полиции есть технические инструменты для идентификации таких лиц и групп, для сбора и получения доказательств, а также для выявления анонимных пользователей, распространяющих враждебный контент.

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