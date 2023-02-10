Рукс: в Госполиции не заполнено 10–12% вакансий
Foto: LETA

Госполиция недоукомплектована — не хватает 10–12% сотрудников, пожаловался в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.

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Меньше всего незаполненных вакансий в Латгале, а в Курземском регионе их 80 — это 12%.

До 1 января вакансий было даже 20% — но сейчас в полиции проводится реформа и число необходимых полицейских пересчитали.

По словам Рукса, повышение зарплат полицейским в ближайшее время планируется, но в этом году оно не будет большим. Работники низших чинов могут получить прибавку до 100 евро на руки. Рукс считает, что все равно это неконкурентоспособные зарплаты. "700–800 евро на руки, это же ничто, это все понимают", — посетовал начальник полиции.

Сейчас в штате полиции работают 5005 человек, также с 967 людьми заключен свободный договор. Вакантны 1680 должностей.

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