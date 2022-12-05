Рукс: в Госполиции нехватка сотрудников — в ближайшие годы на службу нужно привлечь до 600 человек

В ближайшие годы на службу в Государственной полиции необходимо привлечь дополнительно от 500 до 600 сотрудников. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил глава Госполиции Армандс Рукс, пишет LSM.lv.

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Рукс отметил, что ситуация с вакансиями в Госполиции различается в разных местах Латвии.

"Есть процентный подсчет исходя из имеющихся незаполненных вакансий, это около 23%. Но в разных местах Латвии есть и разный уровень незаполненности. Наиболее проблематично в Риге, Рижском регионе, Курземе и Видземе. (..) Если в среднем по стране, то у нас нехватка около 10%. В ближайшие годы нам необходимо привлечь дополнительно 500-600 полицейских", — сказал Рукс.

Глава Госполиции заверил, что полиция нуждается в новых силах и работает над этим. По словам Рукса, Госполиция справляется с набором новых сотрудников лучше, чем другие учреждения, но требуется все больше и больше сотрудников, потому что имеющийся персонал стареет.

"В следующем году многие коллеги достигнут пенсионного возраста, их около 400 человек. Нужно продумать компенсационные механизмы, чтобы мотивировать их продолжать службу. Потому что они профессионально подготовлены, образованы, имеют опыт для передачи новым коллегам", — отметил Рукс.

В качестве основных причин неукомплектованности Рукс назвал зарплату, условия труда и переутомление. Так что над этими вещами нужно работать, чтобы уменьшить количество людей, уходящих из полиции.

Глава Госполиции сообщил: "В октябре было чуть более 100 человек, которые решили искать работу в другом месте, уволившись из Госполиции. При относительно коротком стаже — пять-шесть лет. Нам важно минимизировать это количество уходящих".