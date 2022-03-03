"Русские Латвии, вы — наши". Режиссер Херманис обратился к латвийскому обществу

Латвийский режиссер Алвис Херманис обратился к жителям Латвии — к латышам и этническим русским. Он опубликовал видео с обращением на своей странице в соцсети Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Режиссер напомнил, что в военных действиях в Украине против российских войск участвуют не только украинцы, но и русскоязычные жители.

Кроме того, Херманис подчеркнул, что в Латвии абсолютное большинство латышей не испытывают ненависти к русскоязычным согражданам.

"У меня два важных объявления для общества Латвии. Во-первых, латыши, не будем забывать, что сейчас с армией Путина борются не только украинцы, но и большое количество русскоязычных жителей Украины. Они сейчас отдают свои жизни и за свободу Латвии. Во-вторых, обращаюсь к русским, проживающим в Латвии. Если в эти дни вы, возможно, встречаетесь с какими-то проявлениями русофобии в вашу сторону, вы должны знать, что это не разделяет абсолютное большинство латышей. Это все исходит от маленькой группы глупых людей. Вы должны знать, что вы, русские в Латвии — наши. И мы все вместе", — заявил Херманис.

Ранее режиссер потребовал, чтобы его имя убрали с афиши в Москве, а российские театры призвал прекратить развлекать публику.