"Русский оккупант — лучшее удобрение". "Согласие" пожаловалось Госполиции на плакат в Нацбиблиотеке

Депутат Рижской думы от оппозиционного "Согласия" Константин Чекушин обратился к начальнику Государственной полиции Арманду Руксу и министру культуры Наурису Пунтулису с просьбой разъяснить, не содержит ли размещение плаката с текстом на русском языке "Русский оккупант — лучшее удобрение" признаки разжигания национальной розни.

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О том, что такой плакат появился в холле первого этажа Национальной библиотеки сообщил сам Чекушин в сети Facebook. Плакат небольшого размера прислонен к горшку с растением, что перекликается с текстом. "Ни для кого не секрет, что очень многих граждан и неграждан Латвии местные националисты называют "русскими оккупантами". Безотносительно войны в Украине. Это, так сказать, наши местные реалии", — отметил Чекушин.

Позже "Согласие" официально сообщило, что Чекушин обратился за разъяснениями к начальнику Государственной полиции Арманду Руксу, министру культуры Наурису Пунтулису, а также к директору Национальной библиотеки Андрису Вилксу. Депутат Рижской думы считает, что размещение плаката может подпадать под действие 78-й статьи Уголовного закона. "Плакат нужно убрать, и желательно — сразу в мусорник", — считает депутат Рижской думы.

"Согласие" указало в заявлении, что в нынешней ситуации в стране не следует предпринимать действия, направленные на раскол общества