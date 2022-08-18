Русский союз Латвии планирует провести акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве

Планируется, что акция состоится в понедельник, 22 августа, в 19.00 в парке Победы на площадке за памятником, число заявленных участников — 100 человек. Заявка на проведение акции подана в Рижскую думу, сейчас оценивается спецслужбами. Пока ответа на вопрос, будет ли дано разрешение провести собрание — нет.

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В Facebook депутат Рижской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Инна Дьери уже обратилась с призывом к жителям прийти на акцию.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов также сообщил, что собраны уже более 10 000 подписей против сноса памятника в Пардаугаве, сообщает LETA. Также РСЛ уже обратился в Центральную избирательную комиссию, чтобы инициировать референдум о дальнейшей судьбе памятника.

22-я статья Закона "О всенародном голосовании, инициировании законов и инициативе граждан ЕС" предусматривает, что у одной десятой части избирателей (то есть, у 10% от общего числа граждан страны, имеющих право голоса — около 150 тыс человек) есть право подать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) разработанный проект или проект поправок к Сатверсме. Подписи 10% избирателей надо подать не позже чем через 12 месяцев после того, как законопрокт зарегистрирован в ЦИК.

В то же время закон, который обязывает снести памятник в Пардаугаве, устанавливает срок демонтажа монумента — не позже 15 ноября 2022 года. Дата начала сноса — неизвестна.

Прежде чем начать сбор подписей, ЦИК еще должен зарегистрировать законопроект, подтвердил Митрофанов. Это решение ЦИК должна принять в течение 45 дней после подачи заявки — то есть, ближе к дате выборов в 14-й Сейм, которые состоятся 1 октября.

Как сообщалось ранее, по оценке Службы государственной безопасности (СГБ) во время демонтажа памятника в Пардаугаве не исключены провокации, в том числе — попытки прокремлевски настроенных лиц приостановить или затянуть процедуру сноса. СГБ заявила, что следит за всеми активностями, связанными со сносом памятника.

5 августа Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы принял решение о выдлении финансирования на демонтаж монумента. Исполнитель демонтажных работ выбран в ходе закрытой процедуры опроса. И хотя строительное предприятие уже выбрана, пока его название не упоминается, поскольку разрабатывается протокол безопасности демонтажа памятника, чтобы обеспечить не только безопасность самой процедуры сноса, но и избежать риска возможных провокаций.

В целом на снос памятника планируется потратить 2,1 мле евро. На демонтаж предусматривается направить 268 383 евро, перечисленных жителями в ходе акции по сбору пожертвований. Эти средства планируется израсходовать на приведение в порядок территории после сноса. Предусматривается, что государства финансирует 50% затрат на демонтаж монумента