Русский союз Латвии пожалуется ЕЦБ на то, что партии не дают открыть банковский счет

Русский союз Латвии (РСЛ) намерен обратиться в Европейский центральный банк (ЕЦБ), указав на то, что партия не может открыть в латвийских кредитных учреждениях банковский счет для получения государственного финансирования.

Как сообщил агентству LЕТА сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, партия обращается в различные зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения, чтобы получить положенное ей государственное финансирование, но пока ей не удалось открыть счет.

В связи с этим РСЛ намерена обратиться в Европейскую комиссию, указав на нарушение прав на получение финансовых услуг. Также партия будет жаловаться ЕЦБ на создание неравных условий для реализации политических свобод в Латвии.

"Мы постараемся обратить их внимание на то, что в Латвии банковская система не работает, потому что даже политические партии не могут гарантированно открыть счет в банке", — подчеркнул Митрофанов.