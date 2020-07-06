Русский союз Латвии рассчитывает пройти в Рижскую думу

Русский союз Латвии (РСЛ) оптимистически оценивает свои шансы пройти в Рижскую думу и обещает работать над проблемами всех рижан, а также восстановить партнерские отношения с российскими самоуправлениями.

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Партия отмечает, что Латвия сравнительно легко пережила чрезвычайную ситуацию из-за пандемии Covid-19, но экономические перспективы остаются туманными.

"За период после последнего съезда РСЛ латвийские власти приняли ряд норм, ухудшивших положение русскоязычных в Латвии. Однако эти решения по своим негативным последствиям несравнимы с запретом на русский язык в образовании", — заявили в партии, добавив, что в стране все больше ощущается дефицит демократии.

РСЛ напоминает, что на выборах в Европарламент в 2019 году ему удалось не только сохранить представительство, но и впервые сделать это в прямой конкуренции с Нилом Ушаковым. По мнению РСЛ, избрание в Европарламент двух "беспринципных конформистов" Ушакова и Андриса Америкса вредит избирателям, так как по ряду важных вопросов эти политики голосуют вопреки интересам Латвии.

РСЛ подчеркивает, что самыми значительными событиями прошлого года были митинги в защиту образования на русском языке, а также заявления в Суд ЕС по этому вопросу.

"Несмотря на то, что партии искусственно отказали в государственном финансировании, настойчивая работа и принципиальная позиция привели в прошлом году к росту ее популярности", — заявили в РСЛ, добавив, что партия прошла бы в Рижскую думу, если бы выборы проходили завтра, но результат не гарантирован, потому что конкурентам доступны несравнимо большие ресурсы для агитации.