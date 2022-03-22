Русский союз Латвии: Рижская дума должна обеспечить порядок при возложении цветов 9 мая

Фракция Русского союза Латвии обратилась к администрации Рижской думы с просьбой обеспечить порядок при возложении цветов у Памятника освободителям 9 мая.

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"Несколько дней назад мэр Риги Мартиньш Стакис призвал рижскую администрацию не согласовывать заявки на проведение мероприятий у Памятника освободителям в Задвинье 9 мая этого года. Поскольку вопрос затрагивает интересы значительной части рижан, в том числе и наших избирателей, мы призываем исполнительного директора Риги не принимать механического решения, а выступить в качестве посредника для согласования интересов всех сторон", — говорится в заявлении.

Представители фракции отмечают, что в рижское самоуправление уже поступило несколько заявок от общественных организаций и частных лиц на проведение мероприятий 9 мая.

"Они были оформлены еще до начала войны на Украине. Соответственно, заявители не могли знать, насколько трагично будут развиваться события", – говорится в заявлении.

Политики согласны с тем, что в нынешней ситуации нет места для торжества, но считают, что мероприятия памяти жертв Второй мировой войны не противоречит современным реалиям — а наоборот, послужат актуализации антивоенных приоритетов.

В заявлении говорится о том, происходящее у памятника 9 мая ни в коем случае нельзя пускать на самотек.

"В обычные дни, благодаря большой площади Парка Победы и его удаленности от центра города, возложение цветов не нуждается в дополнительном регулировании, но в мероприятиях у Мемориала 9 мая обычно участвуют около 100 тысяч жителей города, поэтому нужно организовать церемонию так, чтобы обеспечить постоянный свободный проход к памятнику, перераспределение букетов, а также поддержание порядка во взаимодействии с полицией", — пишут депутаты.

По мнению составителей письма, идеальным решением было бы привлечение добровольных помощников из среды заявителей мероприятий.

"Мы предлагаем собрать заявителей в Рижской думе и при посредничестве исполнительного директора договориться о распределении обязанностей по поддержанию порядка, а также письменно зафиксировать взятые на себя обязательства. Со своей стороны, мы готовы принять участие в этой встрече и взять на себя часть общей работы", — пишут депутаты.

Заявление подписали депутаты Владимир Бузаев, Инна Дьери, Мирослав Митрофанов и Яков Плинер.