Русский союз Латвии выберет лидера кандидатского списка на выборах в Риге
Foto: DELFI

Русский союз Латвии (РСЛ) завтра, 7 марта, на собрании правления выберет лидера кандидатского списка на выборах Рижской думы.

Как сообщил руководитель партии Мирослав Митрофанов (на фото), на заседании будут обсуждаться кандидатуры политиков, которые будут включены в список, и назван первый номер. Также РСЛ обсудит предвыборную программу на предстоящих выборах.

Как сообщалось, предполагается, что кандидатский список РСЛ могут возглавить сам Митрофанов, Яков Плинер или Владимир Бузаев.

Досрочные выборы столичной думы пройдут 25 апреля.

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LETA

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LETA

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Русский союз Латвии Владимир Бузаев Мирослав Митрофанов Яков Плинер
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