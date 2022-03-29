Русский телеканал или переводной с латышского — правительство спорит о масс-медиа для нацменьшинств

В коалиции по-прежнему нет единой точки зрения на то, как укреплять информационное пространство, и о том, как лучше говорить со зрителями, представляющими нацменьшинства — до этого смотревшими пропагандистские кремлевские каналы. Чтобы решить эти вопросы — будет создан специальный комитет, сообщает портал lsm.lv.

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В условиях, когда ущерб, нанесенный информационной войной, очевиден, Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) ждет от политиков ясности как в отношении укрепления финансовой независимости общественных масс-медиа, так решения о том, будет поддерживаться создание контента для нацменьшинств. В совете отмечают, что спрос на контент на языках меньшинств наблюдается, особенно после закрытия доступа к кремлевским пропагандистским каналам, и особенно среди людей старше 55 лет.

SEPLP вместе с Латвийским телевидении готовит предложение — о создании местного телевизионного канала Rus.LSM.

"Эту идею концептуально поддержала и Комиссия Сейма по национальной безопасности, подчеркнув, что это элемент укрепления информационного пространства. Получена и разрешение на трансляцию от NEPLP", — рассказал член SEPLP Янис Эглитис.

Однако для реализации идеи необходимо финансирование, а значит, нужно принимать политическое решение. Ритварс Янсонс из Национального объединения (НО) указал — нет существенных разногласий по поводу того, что содержания на языках нацменьшинств быть должно. Однако отличаются взгляды на детали.

"Мнение министра культуры Науриса Пунтулиса (НО) — содержание новостных и аналитических программ общественных масс-медиа должно быть одинаковыми как на русском, так и на латышском языке. Например, программа LTV "Панорама" переводится или титруется на русский язык", — пояснил Янсонс.

Депутат Сейма Вита Анда Терауда (AP!) отметила, что необходимо найти лучший способ привлечь зрителей, которые до сих пор потребляли кремлевские пропагандистские каналы. По ее мнению, следовало бы прислушаться к мнению профессионалов, которые лучше знают как достичь аудитории нацменьшинств.

Комитет по развитию такого проекта, который создает министр культуры Пунтулис, намерен провести заседание в течение двух недель. Гунта Слога, исполнительный директор Baltijas mediju izcilības centrs считает, что решение нужно принимать незамедлительно.

"В ситуации угрозы государственной безопасности нам нужно подумать об этих особых решениях", — сказал Слога. По ее словам, предлагаемое решение просто переводить содержание с латышского на русский не поможет завоевать русскоязычную аудиторию.

"На самом деле примеры уже были, в свое время газету Diena просто переводили на русский язык, и это закончилось банкротством", — напомнила Слога.

В работе Комитете развития, которую предстоит предложить наилучшие решения, будут участвовать представители правящей коалиции, Национального совета по электронным средствам массовой информации и Совета по общественным электронным средствам массовой информации. Результат деятельности станет известен через две недели.