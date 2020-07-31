Русскому союзу Латвии наконец-то удалось открыть латвийский банковский счет

После долгих переговоров Русский союз Латвии (РСЛ) открыл банковский счет в Citadele, чтобы получать на него положенное государственное финансирование. Об этом агентству LETA рассказал кандидат в мэры Риги от этой партии Мирослав Митрофанов.

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Партия долго не могла открыть в Латвии счет, потому что все латвийские банки отказались это делать. Наконец, банк Citadele пошел навстречу, однако, по словам Митрофанова, тщательно проверяет каждую сделку и тем самым тормозит работу партии. Тем не менее политик выразил банку благодарность.

В январе 2020 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией приняло решение о присуждении финансирования десяти политическим партиям, включая РСЛ. РСЛ должна была получить 136 266 евро.

Однако РСЛ не могла получить эти деньги, поскольку госфинансирование на зарубежные счета не выплачиваются, а латвийский счет партия открыть не могла.

Государственное финансирование получают все партии, получившие более 2% голосов избирателей на выборах в Сейм — по 4,50 евро за каждый голос, а также по 0,50 евро за каждый голос на выборах в Европарламент. Дополнительные 100 000 евро получают партии, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 5% избирателей. Финансирование присуждается на четыре года, деньги перечисляются только на латвийский счет два раза в год — до 15 января и до 15 июля.

В связи с этим РСЛ приняла решение обратиться в суд и в Европейскую комиссию, указав на нарушение прав на получение финансовых услуг, а также пожаловаться ЕЦБ на создание неравных условий для реализации политических свобод в Латвии. Поскольку вопрос решен, РСЛ снова обратится в эти учреждения и отзовет жалобы.