Русскому языку в частных вузах — нет, официальным языкам ЕС — да. Конституционный суд огласил приговор

Ограничения для частных вузов, реализующих учебные программы на официальных языках Европейского союза (ЕС), не соответствуют Сатверсме, но ограничения на другие иностранные языки, включая русский, соответствуют. Такое решение в четверг, 9 февраля, принял Конституционный суд.

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Это означает, что в частных вузах могут быть учебные программы, например, на английском языке, но не на русском, который не является официальным языком ЕС.

В четверг Конституционный суд огласил решение по делу об оспариваемых нормах Закона "О высшем образовании", определяющих, что программы в вузах и колледжах реализуются на государственном языке.

Конституционный суд пояснил, что использование иностранных языков в вузовских программах возможно в следующих случаях:

Во-первых, на официальных языках ЕС могут быть реализованы учебные программы, которые иностранные студенты изучают в Латвии, и учебные программы, реализуемые в рамках программ ЕС и международных договоров. Для иностранных студентов в обязательный объем учебных курсов входит изучение государственного языка, если ожидается, что обучение в Латвии продлится более шести месяцев или превысит 20 кредитных пунктов.

Во-вторых, не более одной пятой части объема кредитных пунктов образовательной программы может быть реализовано на официальных языках ЕС с учетом того, что эта часть не может включать в себя выпускные и государственные экзамены, а также разработку квалификационных, бакалаврских и магистерских диссертаций.

В-третьих, в учебных программах, реализация которых на иностранном языке необходима для достижения целей программы, согласно Латвийской классификации образования — то есть, это программы языковедения, языкознания и культурологии. Решение о соответствии образовательной программе классификации принимает лицензионная комиссия.

В-четвертых, совместные учебные программы могут осуществляться на официальных языках ЕС.



Конституционный суд инициировал дело о нормах Закона "О высшем образовании" по инициативе двадцати депутатов еще 13-го Сейма от "Согласия".

По мнению заявителей, оспариваемые нормы ограничивают право частных вузов на ведение коммерческой деятельности, а также нарушают принцип защиты правовых ожиданий. Оспариваемые нормы якобы препятствовали внедрению уже лицензированных и аккредитованных образовательных программ на иностранных языках, а законодатель не обеспечивал мягкого перехода в новое правовое поле.

"Сегодня Конституционный суд провозгласил вердикт в вопросе языковых ограничений частных вузов. Хотя частично — это победа, потому как суд признал, что ограничения преподавания на английском языке нарушают свободу предпринимательства, и отменил эту норму. Однако в отношении русского языка — это серьезное поражение как для прав нацменьшинтсв, так и для экономических свобод", — так прокомментировала вердикт юрист Елизавета Кривцова, принимавшая участие в разработке заявки в Конституционный суд: "Суд постановил, что нацменьшинствам нельзя использовать частное высшее образование для развития своего языка и культуры, потому что в таком случае они будут меньше говорить на латышском языке. Необходимость укреплять государственный язык имеет больший приоритет, и чем экономические свободы и чем экспорт высшего образования. Единственным исключением является обучение на английском языке, потому что это укрепляет Европейское культурное пространство. Почему в Европейском культурном пространстве есть место только государственным языкам стран ЕС, а не языкам народов Европы? В целом — это тенденция укрепления прав государства над правами индивидов".

А так прокомментировал решение суда один из заявителей, бывший депутат Сейма Борис Цилевич: "Критиковать решения суда не принято — в демократическом обществе их надо просто исполнять. Однако некоторые моменты в судебном решении вызвали, мягко выражаясь, недоумение. Просто перескажу близко к тексту. Например, утверждение, что из преамбулы Сатверсме вытекает, что все жители Латвии имеют право использовать государственный язык и в частном общении (значит, другие обязаны говорить по-латышски и в неформальном, приватном разговоре?). Или утверждение, что любое сужение области использования государственного языка является угрозой для демократического устройства государства (т.е . нормы Рамочной конвенции угрожают демократии?)".