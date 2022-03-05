Русскоязычных жителей стран Балтии призывают подписать петицию против войны

На портале change.org размещена петиция, авторы которой призывают русскоязычных жителей Латвии, Литвы и Эстонии выступить против начатой Россией войны в Украине и высказать позицию. Об этом сообщает Rus.LSM.lv.

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Авторы петиции призывают русскоязычных жителей Латвии, Литвы и Эстонии выступить против начатой Россией войны в Украине и высказать позицию, "чтобы пресечь любые возможные покушения на суверенитет наших стран от лица властей России в будущем, и на Украину в настоящем".

В тексте петиции говорится, что вторжение в Украину не обосновано и не имеет оправдания, а война — это зло в самой гнусной его форме.

Авторы инициативы высказывают опасения, что "агрессия путинского режима сведет на нет всю работу, которую проделали русскоязычные жители стран Балтии, которые живут на равных с представителями титульных наций".

"Нас не надо спасать в наших государствах, где у нас есть право голоса, право самоопределения, возможности изучения нашего родного языка и культуры и право избирать нашу власть наравне с остальными гражданами. Любое вмешательство внешних сил, ставящее под сомнение суверенитет наших стран, неприемлемо", - отмечается в заявлении авторов петиции.

Инициатива составлена Ириной Ярец и Максимом Ивановым из литовского города Висагинас. Ознакомиться с текстом петиции и подписаться под ней можно на сайте change.org.