Ряды ГПСС впервые за 10 лет пополнит пожарная-спасательница

1 июня ряды пожарных-спасателей Государственной пожарноспасательной (ГПСС) службы пополнит Элина Берзиня. Она станет первой женщиной-пожарной за последние десять лет, сообщила Delfi представитель ГПСС Агрита Витола.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Элина Берзиня присоединится к команде второй части Управления рижского региона. Она в прошлом году закончила Салдусский техникум по специальности пожарный-спасатель и прошла практику во второй части. “Именно коллектив части и рабочая среда были определяющими факторами, чтобы целенаправленно реализовать задуманное и присоединится к команде пожарных-спасателей ГПСС”, - указала пожарная.

Начальник ГПСС Оскарс Аболиньш указал, что это важное событие в развитии службы. “До сих пор женщины интересовались службой в ГПСС, но в этот раз интерес оказался устойчивым и Берзиня пополнит ряды пожарных-спасателей. Надо добавить, что самое существенное препятствие, чтобы на должности пожарного-спасателя могли работать женщины, это материально-техническое обеспечение, так как большая часть зданий устарели и не соответствуют не только специфике работы современных пожарных, но и повседневным нуждам - помещения для ожидания вызовов много где несоответствующие”, - рассказал Аболиньш.

В свою очередь, здание второй части новое и соответствует специфике работы, отметил Аболиньш. Он выразил надежду, что в будущем всем пожарным-спасателям будет доступна подходящая рабочая среда.

Витола рассказала, что до сих пор в рядах пожарных-спасателей была одна женщина, она работала водителем. В ГПСС женщины в основном работают на должностях инспекторов, диспетчеров или занимаются поддерживающими функциями.